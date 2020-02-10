Аласания о законопроекте «О медиа»: Интернет не работает по правилам украинских нардепов. Любые попытки законодательно его регулировать – смехотворны

Любые попытки украинской власти законодательно регулировать интернет – смехотворны. Такое мнение изданию «ГОРДОН» выразил глава Общественного телевидения Украины Зураб Аласания, комментируя законопроект «О медиа», соавтором которого является нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко.

«Я бы подтвердил конспирологическую теорию, что законопроект [министра культуры, молодежи и спорта Владимира] Бородянского о дезинформации стал ширмой для законопроекта Ткаченко «О медиа». Лишь добавлю, что Бородянский, похоже, не знал, что его законопроект используют как ширму, а просто работал с поставленной задачей. В итоге законопроект о дезинформации теперь ушел на доработку, зато законопроект «О медиа» зарегистрирован в Верховной Раде и вынесен на первое чтение. Я был на заседании парламентского комитета, где обсуждался законопроект «О медиа». Заседание было якобы открытым, при этом слово никому особо не давали, лишь оппозиция и действующая власть ругались между собой. Были попытки общественных организаций противостоять законопроекту, но это ничем не закончилось: законопроект Ткаченко зарегистрировали в Верховной Раде», – отметил собеседник.

По его словам, в законопроекте «О медиа» методы регулирования телевидения перенесены на интернет.

«Что касается содержимого законопроекта «О медиа». Там действительно методы регулирования телевидения перенесены на интернет. Сделано это не от большого ума. Вспомните, как нынешние телевизионщики в принципе работают с интернетом-пространством – тем же YouTube или соцсетями. В большинстве случаев они тупо переносят телепродукт в интернет даже без изменения формата. То есть работают в интернете по правилам телевизора и своих представлений о вкусах телеаудитории. Такой подход плохо работает в сети, где принципиально другие правила. Интернет в принципе не работает по правилам украинских телевизионщиков или украинских парламентариев. Поэтому любые попытки законодательно регулировать интернет смехотворны», – заявил Аласания.

Он предполагает, что нынешняя украинская власть пытается контролировать блогеров.

«Да, какие-то юридические определения об интернете давно стоило внести в украинское законодательство, у нас там до сих пор существует только радио и телевидение – и все, точка. Но то, как это вносится через законопроект «О медиа» – очень сомнительно. Ощущение, что нынешняя власть (как, впрочем, и любая) очень хочет полностью контролировать интернет и блогеров. Это смешные попытки, ничего у них не выйдет. Почему нельзя голосовать за законопроект «О медиа» в его нынешнем виде? Да потому что ничего у вас не получится! Не получится даже не политически, а на бытовом прагматическом уровне. Понимаю, что власть охотится на анонимные Telegram-каналы, которых сейчас много, и на недружественные сайты. Но технологии так быстро развиваются, что ни один закон за ними не поспеет. Хочу посмотреть, как этим законопроектом они заставят основателя Telegram Павла Дурова раскрыть владельцев тех или иных Telegram-каналов», – сказал собеседник.

Он считает, что законопроект «О медиа» подтверждает отсутствие в Украине нормальной судебной системы.

«Что грозит сайтам и блогерам в случае вступления в силу закона Ткаченко «О медиа»? Есть избитое выражение: строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. Власть хочет наказать этим законопроектом своих конкретных врагов в интернете. Наверное, это даже удастся в отдельных точечных случаях, но не более. По сути, законопроект «О медиа» лишний раз подчеркнул одну из самых больших проблем в Украине – отсутствие судебной системы как таковой. То есть законопроект своими общими фразами и нечеткими формулировками фактически позволяет тем или иным чиновникам в ручном режиме через суд блокировать неугодный сайт. Позволяет с помощью телефонного права разбираться с конкретными врагами в лице онлайн-медиа. По сути, законопроектом «О медиа» власть сама консервирует систему ручного управления судами», – резюмировал Аласания.

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев «положения о требованиях и стандартах новостей», механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Законопроект №2693 «О медиа» авторства нардепов от «Слуги народа» (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект «О медиа» в первом чтении.

По мнению эксперта Института массовой информации Оксаны Романюк, если законопроект «О медиа» проголосуют в нынешнем виде, произойдет «консервация олигархата в медиасфере, не будет никаких качественных изменений».

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что с принятием этого законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит исключительные полномочия запретить любое СМИ или блогера.

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская не исключает, что в случае вступление в силу закона «О медиа» в Украине выживут только олигархические СМИ.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января.

Согласно проекту этого закона, отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет