Разработчик заявил о способности С-500 сбивать цели «за сотни километров от Земли»

Новейшая система ПВО С-500 сможет сбивать цели за сотни километров от Земли, сообщил генеральный конструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов.

В интервью Аркадию Мамонтову, С-500 по своим характеристикам превышает все созданные когда-либо аналоги. «Перехват в верхних слоях атмосферы – реально. Это сотни километров от земли», – передает его слова РИА «Новости».

Созинов добавил, что у системы много локационных средств различного назначения, а также зенитных управляемых ракет.

«Это система, решающая целый комплекс задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны. На сегодняшний день мы проводим отработку элементов системы с максимальной экономией средств, выделенных на проведение испытаний», – сообщил он.

Генконструктор отметил, что в концерне постарались сделать прогноз на ближайшие 25 лет по развитию средств воздушно-космического нападения, чтобы разработать новую систему ПВО.

«Полагаем, что он будет очень достоверным с точки зрения тех характеристик, которые может достигнуть потенциальный противник за этот период времени. Соответственно, наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые еще отсутствуют, но могут появиться через 5, 7 или 10 лет», – добавил Созинов.

Замминистра обороны Алексей Криворучко ранее сообщал, что испытания новейших ракет для зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» прошли в России в прошлом году. По его словам, комплекс будет готов к поставкам в Вооруженные силы в этом году.

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