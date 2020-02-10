В Минобороны раскрыли детали предстоящего парада на 9 мая в Москве

В юбилейном параде Победы на 9 мая в Москве примут участие 15 тыс. человек и около 400 единиц наземной техники, заявили в Минобороны газете ВЗГЛЯД.

Военнослужащие в форме 1945 года и танки Т-34 пройдут по Красной площади в День Победы, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на совещании по подготовке военного парада в честь 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100», – сказал он.

Всего в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году будут участвовать 15 тыс. военнослужащих, и 375 единиц сухопутной и авиационной техники.

По Красной площади также пройдут расчеты суворовцев, нахимовцев, кадетов и юнармейцев. Для участия в параде приглашены военнослужащие 20 стран мира, добавил Шойгу.

«Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие», – сказал министр.

Длительность мероприятия составит полтора часа, сказал глава ведомства. Он отметил, что парад будет более масштабным, чем парады в 2019 и в 2018 годах.

По словам министра, на параде ожидают приезд большого числа представительных зарубежных делегаций и лидеров государств.

«Главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации. Для них подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня», – отметил Шойгу.

Министр добавил, что в параде также задействуют новейшие образцы зенитных ракетных систем, комплексов войсковой ПВО, береговых ракетных комплексов, автомобилей дистанционного минирования, танков и боевых машин пехоты.

Ранее в феврале Шойгу сообщал, что на военном параде будут представлены 24 новейших образца боевой техники, а кроме танков Т-34, в исторической части парада будут принимать участие Су-100.

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