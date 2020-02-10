Медики назвали повышающие иммунитет комнатные цветы

Медики рассказали о комнатных цветах, которые повышают иммунитет. Эксперты советуют болеющим людям держать эти растения дома, ведь они оздоровляют организм.

Комнатные цветы приносят пользу здоровью человека, вырабатывая фитонциды. Эти вещества уничтожают болезнетворные микроорганизмы. Также в определенных растениях есть эфирные масла, повышающие иммунитет, стимулирующие нервную систему, увеличивающие опорные силы организма.

Кактус опунция обязательно должен быть в жилище часто болеющих людей. Он насыщает воздух кислородом и очищает его. Также выделяет вещества, стимулирующие иммунитет, убивает микробы. Цветок пеперомия должен находиться в детской комнате. Растение считается сильным антибиотиком, оно тоже очищает воздух и обогащает его кислородом.

Алоэ называют домашним лекарем. Растение укрепляет иммунную систему, используется при простудных и вирусных болезнях. Из него делают капли для носа и растворы для полоскания горла. Попадая на слизистые оболочки, алоэ помогает восстановить клетки эпителия и возобновить защитные силы организма.

Цветок каланхоэ считается биогенным стимулятором. Он убивает болезнетворные микроорганизмы и восстанавливает клетки слизистой. Из сока этого растения делают капли и полоскания. Можжевельник также обладает лечебным действием. Его эфирные масла убивают вирусы, грибки и бактерии, облегчает носовое дыхание и очищает легкие.

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