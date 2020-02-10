Цымбалюк-Романовская высказалась о романе Шаляпина с миллионершей из Канады

Российская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская пояснила о своем отношении к новому роману бывшего возлюбленного Прохора Шаляпина. Артистка заявила, что уже долгое время не следит за ним и не интересуется его жизнью.

Ранее музыканта Прохора Шаляпина видели отдыхающим с 40-летней канадской миллионершей. По словам Виталины Цымбалюк-Романовской, ее бывший возлюбленный в основном встречается с богатыми женщинами, которые могут заплатить не только за себя, но и за него. Вот и в этот раз Прохор Шаляпин проводил время в дорогих ресторанах, где к счетам, уверена пианистка, он не прикасался.

Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора Шаляпина «случайностью», по крайней мере, она так его представляет себе. Сам певец сейчас находится на Маврикии, где проводит отпуск. По поводу новых отношений артист отказался давать комментарии, но добавил, что после возвращения домой может изменить свое мнение.

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