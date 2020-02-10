Зафиксировано резкое снижение доверия граждан США к НАТО

Уровень одобрения НАТО в США снизился на 12% – положительно о нем отзываются лишь чуть больше половины респондентов, следует из отчете Исследовательского центра Пью в Вашингтоне.

Одобрительно о НАТО в США в 2019 году отозвались только 52% опрошенных против 64% в 2018 году. Снизился уровень одобрения НАТО также во Франции и Германии: уровень положительного отношения к альянсу среди французов составил 49% против 60% в 2017 году, а среди немцев – до 57% с 67% в 2017 году, следует из отчета Исследовательского центра.

Отмечается, что в США уровень одобрения к НАТО различен для тех, кто поддерживает демократов (61%), и для тех, кто поддерживает республиканцев (45%).

Больше всего НАТО одобряют среди стран-членов альянса в Польше (82%) – причем это самый высокий показатель для этой страны с 2007 года. Самый худший показатель – среди граждан Турции (21%). В 2017 году уровень одобрения в этой стране составлял 23%.

Также измерен уровень одобрения НАТО в Швеции (63%), РФ (16%) и на Украине (53%).

В ноябре газета ВЗГЛЯД писала о конфликте Турции с НАТО, начатом из-за России, а в декабре – о скандале на саммите альянса из-за президента США Дональда Трампа.





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