Суд арестовал разыгравшего приступ от заражения коронавирусом в московском метро

Суд арестовал разыгравшего приступ от заражения коронавирусом в московском метро

10.02.2020, 16:58, Новости дня

Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца Кароматулло Джаборова, задержанного из-за видеоролика, где мужчина в вагоне метро падает и имитирует конвульсии, вызванные якобы коронавирусом.

«Постановлением Черемушкинского суда Москвы в отношении Джаборова К. С. удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 марта», – сказала судья Наталья Журавлева. передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе Московский метрополитен обратился в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать тех, кто устраивает пранки на тему коронавируса в метро. Так, были случаи, когда молодые люди имитировали поиски зараженных среди пассажиров метрополитена или приступ агонии, что вызывало панику у пассажиров.

Позже в МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».



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