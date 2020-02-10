Суд арестовал разыгравшего приступ от заражения коронавирусом в московском метро

Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца Кароматулло Джаборова, задержанного из-за видеоролика, где мужчина в вагоне метро падает и имитирует конвульсии, вызванные якобы коронавирусом.
«Постановлением Черемушкинского суда Москвы в отношении Джаборова К. С. удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 марта», – сказала судья Наталья Журавлева. передает ТАСС.
Напомним, на прошлой неделе Московский метрополитен обратился в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать тех, кто устраивает пранки на тему коронавируса в метро. Так, были случаи, когда молодые люди имитировали поиски зараженных среди пассажиров метрополитена или приступ агонии, что вызывало панику у пассажиров.
Позже в МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».
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