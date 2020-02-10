Коболев о вероятности продления контракта с ним: Естественно, я это обсуждал с несколькими людьми из власти

Коболев о вероятности продления контракта с ним: Естественно, я это обсуждал с несколькими людьми из власти

10.02.2020, 16:54, Новости дня

Глава НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев в интервью «РБК-Україна», которое вышло 10 февраля, рассказал, что пока не знает, будет ли продлен с ним контракт.

«Естественно, что этот вопрос я обсуждал с несколькими людьми из власти. Но насколько я знаю, ответов на взаимно поставленные вопросы мы пока не нашли», – сказал он.

По словам Коболева, ему сложно судить, кто будет принимать решение по поводу продления контракта с ним.

«У меня есть своя интерпретация этого процесса. Но это всего лишь интерпретация и делиться ею будет некорректно», – сказал он.

Коболев возглавляет «Нафтогаз України» с марта 2014 года. 20 марта 2018 года контракт с ним был продлен до 22 марта 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика