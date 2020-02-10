Коболев о вероятности продления контракта с ним: Естественно, я это обсуждал с несколькими людьми из власти

Глава НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев в интервью «РБК-Україна», которое вышло 10 февраля, рассказал, что пока не знает, будет ли продлен с ним контракт.
«Естественно, что этот вопрос я обсуждал с несколькими людьми из власти. Но насколько я знаю, ответов на взаимно поставленные вопросы мы пока не нашли», – сказал он.
По словам Коболева, ему сложно судить, кто будет принимать решение по поводу продления контракта с ним.
«У меня есть своя интерпретация этого процесса. Но это всего лишь интерпретация и делиться ею будет некорректно», – сказал он.
Коболев возглавляет «Нафтогаз України» с марта 2014 года. 20 марта 2018 года контракт с ним был продлен до 22 марта 2020 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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