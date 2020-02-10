МИД объяснил позицию по эвакуации российского посольства из Китая

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил, что речи об эвакуации российского посольства не идет.
«Мы проводили опрос наших граждан в провинции Хубэй, опросили всех, с кем нам удалось связаться и кто вышел самостоятельно на связь с нашим посольством. Всех, кто выразил пожелание покинуть провинцию Хубэй, всех вывезли. Больше посольство не получало просьб о выезде от наших граждан в провинции Хубэй», – добавил чиновник, передает РИА «Новости».
Как ранее сообщили дипломаты посольства РФ в Китае, вывоз россиян осуществлялся на арендованных автобусах из более чем 10 городов, расположенных в разных частях провинции, в том числе из населенных пунктов, удаленных от Уханя на 400-500 км.
Ранее граждане России, эвакуированные из китайского города Ухань и находящиеся на карантине в одном из тюменских санаториев, рассказали об условиях проживания и отношении медиков.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1540 человек выздоровели.
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