Врачей в Петербурге накажут за проверку ребенка на коронавирус

В Санкт-Петербурге медиков, взявших биоматериал 10-летней девочки на анализ на коронавирус без согласия ее родителей, привлекут к ответственности, сообщила региональный детский омбудсмен Светлана Агапитова.

По словам омбудсмена, к ней обратилась мама девочки. Женщина рассказала, что в ее отсутствие к ним домой пришли люди в защитных масках и потребовали, чтобы ее 10-летняя дочь, ранее выезжавшая в Китай, сдала анализ на коронавирус. Девочка открыла медикам дверь, объяснила, что родителей нет дома, и до мамы не получается дозвониться, однако гости все равно настояли на проведении анализа, на что девочка согласилась, говорится в сообщении на сайте регионального детского омбудсмена.

Инцидент произошел 30 января, однако девочка выезжала в Китай неделей раньше, после ее возвращения с семьей никто не связывался. Выяснилось, что проверку проводили сотрудники районной поликлиники совместно с Роспотребнадзором.

«Мы связались с надзорным ведомством. Нам подтвердили, что данная ситуация имела место быть, и признали: сотрудники действительно превысили полномочия. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Конечно, их намерения были благими – защитить население от страшного вируса, но это не повод нарушать права юных граждан», – отметила Агапитова.

Напомним, у россиян, эвакуированных из китайского города Ухань в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, не обнаружены признаки заболевания.

Ранее в Китае заявили, что число заболевших коронавирусом людей в КНР может быть вдвое больше, поскольку ученые допускают возможность ошибки при тестировании.

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