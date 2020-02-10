Fox News — Брэд Питт на трибуне «Оскара» «пустился в политику» в связи с импичментом Трампа

С Оскаровской трибуны вновь прозвучала критика в адрес властей США: актёр Брэд Питт, получивший награду Американской киноакадемии за лучшую мужскую роль второго плана, в своей благодарственной речи пожурил республиканцев, передаёт Fox News. Питту не понравилось, что представители партии в Сенате отказались вызывать свидетелей на суд по импичменту Дональда Трампа.



Reuters

Американский актёр Брэд Питт, который на состоявшейся в ночь на 10 февраля церемонии вручения премии «Оскар» первым получал заветную статуэтку, воспользовался своей благодарственной речью, чтобы покритиковать сенаторов-республиканцев в связи с импичментом президента США Дональда Трампа, пишет сайт Fox News

Как уточняет корреспондент канала, получая свой первый в карьере «Оскар» за актёрскую работу — Американская киноакадемия присудила артисту премию за лучшую мужскую роль второго плана, отметив таким образом его работу в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», — Питт «пустился в политику» и «сделал выпад» в адрес членов Сената США от Республиканской партии, которые проголосовали против предложения их соратников-демократов вызвать на суд по импичменту Трампа свидетелей, включая и бывшего советника президента по вопросам нацбезопасности Джона Болтона.

«Мне сказали, что у меня будет на выступление только 45 секунд, а это ведь на 45 секунд больше, чем дал Сенат на этой неделе Джону Болтону, — заявил Питт, поднявшись на трибуну. — Быть может, Квентин снимет про это фильм. В конечном счёте взрослые люди делают то, что нужно сделать».

Как напоминает журналист Fox News, Сенат оправдал Дональда Трампа по делу импичменте по результатам итогового голосования, в котором члены палаты голосовали «согласно линиям своих партий» — за исключением Митта Ромни, единственного республиканца, который счёл Трампа виновным в предъявленных ему Палатой представителей обвинениях.

Победа Питта не стала неожиданностью: роль каскадёра Клиффа Бута в последней работе Тарантино уже принесла ему целую серию наград, включая «Золотой глобус», а также премию Гильдии киноактёров, говорится в материале Fox. Между тем, на вручении «Оскаров» актёр выступил в гораздо более «политически ангажированном» тоне, чем ранее — получая остальные премии, Питт произносил гораздо более простые и «беззаботные» речи, подчёркивает журналист издания.

О том, почему он решил затронуть в своей речи политику, Питт поведал журналистам за кулисами церемонии уже после вручения премии. «Эта неделя стала для меня очень большим разочарованием. Меня печалят ситуации, когда необходимость делать то, что должно быть сделано, уступает перед политическим трюкачеством, и мне кажется, что спускать такие вещи на тормозах нельзя», — цитирует актёра Fox News.

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