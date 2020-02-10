Die Welt — Трамп и «агрессивная Россия» вынудили Европу раскошелиться на оборону

Европа, Северная Америка или Азия — неважно: в 2019 году мир усиленно вооружался, пишет Die Welt со ссылкой на результаты последнего исследования. В частности, только европейские страны потратили на оборону на $11 миллиардов больше. «Это объясняется всё более агрессивными действиями России, а также призывами США делать больше для коллективной безопасности», — поясняли в Международном институте стратегических исследований.



Reuters

Европа, Северная Америка или Азия — неважно: в 2019 году мир усиленно вооружался. И главная тому причина — политика президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, пишет немецкая газета Die Welt.

Это следует из последнего исследования Международного института стратегических исследований, с которым первыми ознакомились журналисты издания.

В частности, в прошлом году расходы Европы на оборону вновь выросли — с $278 миллиардов до $289 миллиардов (4%). Хоть речь при этом и идёт о всего $11 млрд, важно принимать во внимание, что военные расходы европейских стран «увеличивались каждый год эры Трампа», отмечается в исследовании.

«Это объясняется всё более агрессивными действиями России, а также призывами Соединённых Штатов делать больше для коллективной безопасности», — поясняет эксперт Международного института стратегических исследований Люси Беро-Сюдро.

По её словам, свою роль сыграло и то, что Европа наконец-то осознала, что Соединённые Штаты больше заботит конкуренция с Китаем.

В самой Азии расходы на оборону в 2019 году выросли с $403 миллиардов до $423 миллиардов (5%). Согласно результатам исследования, 40% от упомянутых $20 миллиардов записала себе на счёт именно Китайская Народная Республика.

«Это демонстрирует, как рьяно Китай стремится стать военной мировой державой и в один день сравняться с Соединёнными Штатами», — подчёркивают журналисты Die Welt.

Больше же всего, по данным Международного института стратегических исследований, военные расходы в 2019 году выросли как раз в Северной Америке — с $617 миллиардов до $675 млрд. Это почти 10%, уточняют авторы статьи.

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