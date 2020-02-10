Распутина назвала дочь Успенской невменяемой

Российская певица Маша Распутина в эфире программы «Привет, Андрей» на телеканале «Россия 1» осудила поведение Татьяны Плаксиной, дочери певицы Любови Успенской.

«Это личная трагедия Любови. Я ее дочку никогда не видела, но она немножко как невменяема», – сказала певица.

Она добавила, что не понимает, как можно осуждать свою мать, которая сделала для дочери все.

«У дочери или мозги сошли с рельсов, или ее кто-то настроил так под определенными препаратами», – отметила Распутина.

Дочь Успенской в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

«Врачи поставили Плаксиной диагноз «хронический шизофреноподобный психоз». По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит», – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

Плаксина попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие чего потеряла зубы. После этого певица побрила дочь наголо.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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