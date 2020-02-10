«Уфа» как «Фиорентина». Клуб меняет эмблему и клубные цвета

«Уфа» как «Фиорентина». Клуб меняет эмблему и клубные цвета

10.02.2020, 16:30, Новости дня

Клуб премьер-лиги "Уфа" из одноименного города в следующем сезоне сменит эмблему и клубные цвета. Команда будет играть в фиолетовой форме, похожей на экипировку итальянской "Фиорентины".

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов частично подтвердил ТАСС информацию о ребрендинге символики клуба: "Мы еще в прошлом сезоне добавили в цветовую гамму фиолетовый цвет. В новом сезоне будем больше фиолетовыми. "Уфа" – клуб молодой, и может себе позволить подобные перемены". Также Газизов сказал, что изменится цвет, но не дизайн клубной эмблемы.

"Уфа" была создана в 2009 году. Командными цветами были зеленый и красный. Но в уже в нынешнем сезоне в экипировке появился фиолетовый цвет.

Источник: Вести



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