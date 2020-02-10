«Уфа» как «Фиорентина». Клуб меняет эмблему и клубные цвета

Клуб премьер-лиги "Уфа" из одноименного города в следующем сезоне сменит эмблему и клубные цвета. Команда будет играть в фиолетовой форме, похожей на экипировку итальянской "Фиорентины".
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов частично подтвердил ТАСС информацию о ребрендинге символики клуба: "Мы еще в прошлом сезоне добавили в цветовую гамму фиолетовый цвет. В новом сезоне будем больше фиолетовыми. "Уфа" – клуб молодой, и может себе позволить подобные перемены". Также Газизов сказал, что изменится цвет, но не дизайн клубной эмблемы.
"Уфа" была создана в 2009 году. Командными цветами были зеленый и красный. Но в уже в нынешнем сезоне в экипировке появился фиолетовый цвет.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков / 2 декабря
- Попытки регулирования медиа в стране, где не работает судебная вертикаль, можно трактовать как преследование инакомыслия – журналист Лымарь / 7 февраля
- В Совфеде призвали США и Израиль договориться с Палестиной, а не друг с другом / 29 января
- Перелом со смещением. Краткая история президентских импичментов / 20 декабря
- Президент Украины потребовал установить причастных к записи «пленок Гончарука» / 17 января
- СКР переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok на «особо крупную растрату» / 23 декабря
- Нацисты с файерами перекрыли дорогу в центре Петербурга / 4 января
- Новый вице-премьер Хуснуллин предложил провести всероссийскую реновацию / 25 января