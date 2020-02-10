Глава Минздрава РФ стал сопредседателем Форума «Здоровье нации»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко стал сопредседателем оргкомитета Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России".
"Здоровье нации" уже принимает формат проектного направления, когда мы не просто говорим о здоровом образе жизни и пытаемся его популяризировать, а говорим о том, что здоровье нужно достигать определенными методами. И вот когда мы говорим в формате – цели-методы, тогда уже мы движемся к конкретной цели конкретными путями. Этот форум является в этом направлении инновационным", — рассказал Мурашко.
Форум состоится 14–16 июля 2020 года в Москве.
Организаторами выступают Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" и Министерство здравоохранения РФ. Форум проводится при поддержке Совета Федерации, Государственной думы, правительства России, федеральных министерств и ведомств, ТПП РФ, ФНПР, РСПП, АСИ, ОПРФ, правительства Москвы и региональных администраций.
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