Мужчина стрелял по стае собак и случайно убил соседку

48-летний житель Карачаево-Черкесской Республики решил разобраться со стаей собак, но в результате по случайности убил женщину.

Инцидент произошел 20 июля 2019 года в селе Терезе. С помощью гладкоствольного ружья, снаряженного патронами 12 калибра с картечью, мужчина произвел три выстрела в сторону стаи собак. Один из патронов попал в голову местной жительницы, которая находилась на территории соседнего участка. В результате пострадавшая скончалась в больнице.

В отношении мужчины возбудили дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10 процентов из заработной платы осужденного в доход государства. Соответствующее решение вынес суд, учитывая раскаяние мужчины и наличие у него малолетнего ребенка, сообщается на сайте Следственного комитета по Карачаево-Черкесской Республике.

Ранее сообщалось о мужчине, в которого по случайности выстрелил дротиком со снотворным ловец бездомных животных.

Источник: Вести

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