St. Petersburg Ladies Trophy. Потапова победила Самсонову

В Санкт-Петербурге начался основной турнир соревнования Женской теннисной ассоциации St. Petersburg Ladies Trophy 2020. В первом матче с участием россиянок встречались два квалифая и Анастасия Потапова выиграла у Людмилы Самсоновой.
Обе теннисистки прошли два круга квалификационных состязаний и были настроены продолжить борьбу в основной сетке. Однако Потапова оказалась готовой чуть лучше. Настя выиграла в двух партиях – 6:2, 6:4. Несколькими часами ранее Елена Рыбакина из Казахстана выиграл у чешки Катаржины Синяковой – 6:3, 6:4.
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