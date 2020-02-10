St. Petersburg Ladies Trophy. Потапова победила Самсонову

В Санкт-Петербурге начался основной турнир соревнования Женской теннисной ассоциации St. Petersburg Ladies Trophy 2020. В первом матче с участием россиянок встречались два квалифая и Анастасия Потапова выиграла у Людмилы Самсоновой.

Обе теннисистки прошли два круга квалификационных состязаний и были настроены продолжить борьбу в основной сетке. Однако Потапова оказалась готовой чуть лучше. Настя выиграла в двух партиях – 6:2, 6:4. Несколькими часами ранее Елена Рыбакина из Казахстана выиграл у чешки Катаржины Синяковой – 6:3, 6:4.

Источник: Вести

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