В 2019 году убыток Uber составил $8,5 млрд

Чистый убыток компании Uber за 2019 год составил $8,5 млрд. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном 6 февраля.
В четвертом квартале 2019 года выручка компании выросла на 37%, до $4 млрд, а чистый убыток увеличился на 24%, до $1,1 млрд. В целом за прошлый год Uber заработал $14,1 млрд, что на 26%, чем годом ранее.
Как пишет «Коммерсантъ», убытки компании при растущей выручке связаны в первую очередь с сервисом доставки еды Uber Eats, который остается убыточным, а также с большими расходами на разработку беспилотных автомобилей.
При этом убытки за четвертый квартал оказались ниже прогнозов аналитиков, пишет CNBC. Акции Uber выросли на 10% после заявления главы компании Дары Хосровшахи, что компания переносит план по рентабельности по EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. – «ГОРДОН») на четвертый квартал 2020 года, несмотря на планы достичь этого результата в 2021 году. На максимуме акции торговались по $40,66 за бумагу, но позже опустились на 5%.
Также Хосровшахи заявил, что компания будет стремиться к увеличению количества постоянных клиентов и расширению использования услуг премиум-класса, пишет Reuters. Кроме того, компания планирует ускорить рост сервиса UberEats, который пока остается убыточным.
Uber – сетевая транспортная компания, которая предоставляет в мире услуги автомобилями, подводными лодками, авиацией.
В Украине такси Uber работает в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Одессе, Львове и Виннице.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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