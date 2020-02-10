Кадр с лицом Билли Айлиш на церемонии вручения «Оскара» стал мемом

Кадр с лицом Билли Айлиш на церемонии вручения «Оскара» превратился в мем. Пользователи соцсетей использовали фото для создания юмористических картинок.

Известно, что необычное выражение лица певица продемонстрировала во время выступления Майи Рудольф и Кристен Уиг. Церемония награждения была проведена в Лос-Анджелесе. Знаменитости, которые вручали награду за «Лучший костюм», спели две песни. В это время Билли Айлиш не поддержала смех остальных присутствующих в зале, а скривила лицо. В интернете данное выражение уже назвали лучшей реакцией на церемонию «Оскар».

Один из пользователей пошутил, что знаменитость заметила на крупном экране собственное лицо. На церемонии Билли Айлиш появилась в наряде бренда Chanel. Её костюм включал в себя цепи, а также был дополнен длинными накладными ногтями чёрного цвета.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет