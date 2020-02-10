Кадр с лицом Билли Айлиш на церемонии вручения «Оскара» стал мемом

Кадр с лицом Билли Айлиш на церемонии вручения «Оскара» стал мемом

10.02.2020, 16:30, Разное

Кадр с лицом Билли Айлиш на церемонии вручения «Оскара» превратился в мем. Пользователи соцсетей использовали фото для создания юмористических картинок.
Известно, что необычное выражение лица певица продемонстрировала во время выступления Майи Рудольф и Кристен Уиг. Церемония награждения была проведена в Лос-Анджелесе. Знаменитости, которые вручали награду за «Лучший костюм», спели две песни. В это время Билли Айлиш не поддержала смех остальных присутствующих в зале, а скривила лицо. В интернете данное выражение уже назвали лучшей реакцией на церемонию «Оскар».

Один из пользователей пошутил, что знаменитость заметила на крупном экране собственное лицо. На церемонии Билли Айлиш появилась в наряде бренда Chanel. Её костюм включал в себя цепи, а также был дополнен длинными накладными ногтями чёрного цвета.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика