Похищенный в детстве мужчина в 27 лет нашел мать и получил первый паспорт

В городе Фролово Волгоградской области 27-летний мужчина впервые получил паспорт и воссоединился с родной матерью.

В 2000 году, когда ему было 7 лет, родители развелись, мальчика остался с матерью, но по выходным он встречался с отцом.

Однажды отец похитил ребенка. Мать кинулась искать сына, но по месту жительства бывшего мужа соседи сказали, что он вместе с престарелой матерью уехал в неизвестном направлении.

Женщина обратилась в розыск, но он ничего не дал.

Только сейчас стало известно, что отец увез сына в Ростов-на-Дону. Там они жили на съемных квартирах и в гаражах.

Бабушка мальчика, который закончил всего 2 класса, за эти годы умерла, а отец с ним обращался жестоко.

В итоге за незаконный оборот наркотиков он попал в тюрьму, а сын, повзрослев, оказался один и совсем без документов. Тем не менее, ему удалось устроиться на автомойку.

Там коллеги помогли ему через соцсети найти мать, и, как сообщили РИА Новости в волгоградской полиции, 27-летний сын уже переехал к ней.

Источник: Вести

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