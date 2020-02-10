В результате удара сирийской армии в Идлибе погибли турецкие военные. Эрдоган проводит экстренное совещание

В результате удара сирийской армии в Идлибе погибли турецкие военные. Эрдоган проводит экстренное совещание

10.02.2020, 16:30, Новости дня

Пять турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате удара сирийской армии. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на министерство обороны страны.

В министерстве заявили, что сирийская армия обстреляла турецкий пункт в районе аэропорта Тафтаназ на востоке провинции с применением тяжелой артиллерии. Многие получили ранения.

Турецкая армия нанесла ответный удар по сирийским позициям. Сейчас Эрдоган проводит экстренную встречу с главой минобороны Турции.

Напомним, на прошлой неделе власти Турции сообщали, что сирийские правительственные силы нанесли артиллерийский удар по позициям турецких военных в Идлибе. Эрдоган заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек. Глава минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и нейтрализовали свыше 70 сирийских солдат. В ответ РФ заявила, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство Сирии, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируется Москвой.



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