Составлен список из 10 фишек Amazfit GTS

Составлен список 10 главных «фишек» смарт-часов Amazfit GTS. Сегодня устройства этого сегмента играют роль помощника в тренировках и персонального секретаря.

Девайсы помогают контролировать успешность тренировок, а также напоминают о важности разминок, контролируют сон, оповещают о входящих сообщениях и голосовых вызовах. В то же время Amazfit GTS относится к бюджетным продуктам, но может похвастать наличием привлекательных особенностей.

Начинает список из 10 главных «фишек» устройства его высокая защищенность от влаги. Девайс сохраняет функциональность после погружения на глубину порядка 50 метров.

Многим устройство сможет понравиться за счет наличия качественного дисплея. Экран смарт-часов оснастили матрицей диагональю 1,67”, имеющей плотность точек в 341 ppi, что является достаточно высоким показателем. Устройство создано в соответствии с технологией AMOLED, обеспечивающей глубокий чёрный цвет на картинке и небольшой расход энергии. Дисплей Amazfit GTS получил охват цветов группы NTSC в объёме 100%. В то же время оттенки отличаются насыщенностью, а запас яркости позволяет получить высокую читаемость даже в условиях солнечной погоды.

Дополнительными преимуществами девайса стало наличие защитного стекла Gorilla Glass, улучшенного модуля для контроля пульса, системы GPS. Программная часть смарт-часов имеет большое количество тренировочных режимов и широкий набор циферблатов. Благодаря лёгкому корпусу и удобному ремешку устройство достаточно комфортно носить.

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