После межэтнических столкновений в Казахстане уволили губернатора

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу администрации Жамбылской области Аскара Мырзахметова, где произошли массовые беспорядки, в ходе которых погибли восемь человек, и назначил на этот пост бывшего вице-премьера Бердибека Сапарбаева, сообщила пресс-служба президента.
«Указом главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович освобожден от должности акима (главы администрации, – прим. ВЗГЛЯД) Жамбылской области согласно поданному заявлению», – приводится текст указа на сайте президента Казахстана.
Новым акимом Жамбылской области стал Бердибек Сапарбаев, которого президент освободил в понедельник от должности вице-премьера республики.
«Назначить Сапарбаева Бердибека Машбековича акимом Жамбылской области, освободив от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан», – сказано в сообщении.
Ранее Токаев поручил освободить от должности главу Кордайского района Жамбылской области республики, где произошли массовые беспорядки.
Напомним, в ночь на пятницу в результате массовой драки и стычек в Казахстане погибли восемь человек, десятки получили ранения, в том числе огнестрельные. Участники беспорядков сожгли 30 частных домов, полтора десятка магазинов и свыше 20 машин. Задержано почти 50 человек. После беспорядков в Казахстане к врачам обратились более 170 человек.
Правоохранители не исключают, что столкновения вспыхнули на межнациональной почве. Нападению подверглись представители диаспоры дунган – говорящие на китайском языке мусульмане.
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