После межэтнических столкновений в Казахстане уволили губернатора

После межэтнических столкновений в Казахстане уволили губернатора

10.02.2020, 16:19, Новости дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу администрации Жамбылской области Аскара Мырзахметова, где произошли массовые беспорядки, в ходе которых погибли восемь человек, и назначил на этот пост бывшего вице-премьера Бердибека Сапарбаева, сообщила пресс-служба президента.

«Указом главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович освобожден от должности акима (главы администрации, – прим. ВЗГЛЯД) Жамбылской области согласно поданному заявлению», – приводится текст указа на сайте президента Казахстана.

Новым акимом Жамбылской области стал Бердибек Сапарбаев, которого президент освободил в понедельник от должности вице-премьера республики.

«Назначить Сапарбаева Бердибека Машбековича акимом Жамбылской области, освободив от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан», – сказано в сообщении.

Ранее Токаев поручил освободить от должности главу Кордайского района Жамбылской области республики, где произошли массовые беспорядки.

Напомним, в ночь на пятницу в результате массовой драки и стычек в Казахстане погибли восемь человек, десятки получили ранения, в том числе огнестрельные. Участники беспорядков сожгли 30 частных домов, полтора десятка магазинов и свыше 20 машин. Задержано почти 50 человек. После беспорядков в Казахстане к врачам обратились более 170 человек. 

Правоохранители не исключают, что столкновения вспыхнули на межнациональной почве. Нападению подверглись представители диаспоры дунган – говорящие на китайском языке мусульмане.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика