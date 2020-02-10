На суде Зверобой назвала прокурора «п.даром», а Зеленского – «ссыкуном»

10 февраля во время заседания Печерского районного суда Киева подозреваемая в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому волонтер Маруся Зверобой нецензурно выражалась в адрес прокурора, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Зачитывая текст подозрения, прокурор сказал, что у Зверобой может скрываться от следователей, на что волонтер заявила: «На войне. Я буду на войне скрываться? Ах, ты ж п.дар».

Прокурор попросил суд обязать подозреваемую сдать загранпаспорт, являться к следователю и носить электронный браслет, без заключения под стражу. На что Зверобой заявила: «Себе ошейник надень, понял? Собака!».

Во время своего выступления Зверобой утверждала, что не планирует скрываться от следствия.

«Я никогда в жизни не буду делать вид, что я больная, я вам, падлам, в глаза буду смотреть. Это вы будете бежать. На каждом судебном заседании по моему делу вы будете своими руками топить Зеленского… Я рекомендую не «шить» дело, закрыть эго сейчас же, потому, что я не просто не отступлю, я буду вашего работодателя уничтожать за то, что он меня не послушал. Меня надо было послушать, я эму говорила…я не буду бежать, я воюю в обороне этой страны. Я до победы буду сражаться за эту с страну и против того, чтобы у нее аннексировали территории. Мы должны вернуть Крым и Донбасс. Если ваш работодатель ссыкливый не хочет этого сделать, то он будет иметь дело с нами», – сказала волонтер.

В результате суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства до 9 апреля 2020 года. Волонтер должна сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

После Зверобой заявила, что такое решение суда значить, что Зеленский – «ссыкун».

«Если президент считает, что меня можно посадить, потому, что он меня испугался – то я выем ему мозг. Пусть эту фразу они тоже квалифицируют там как-то», – добавила она.

26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором она и нардеп от «Европейской солидарности» София Федина критикуют президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. «Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую», – сказала Федина.

28 октября нардеп от «Слуги народа» Александр Качура сообщил, что написал заявление в Генеральную прокуратуру Украины и ГБР из-за высказываний Федины в адрес Зеленского. 1 ноября Качура сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении Федине и Зверобой в угрозе убийством в отношении президента Украины. Также Верховную Раду будут просить разрешить привлечь Федину к ответственности. В декабре ГПУ вернула проект подозрения без согласования.

28 ноября сотрудники Госбюро расследований пришли с обыском к Зверобой. По данным ее адвоката, дело расследуется по трем статьям: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Волонтер сообщила, что во время обысков правоохранители изъяли у нее оружие, телефон и блокнот. Зверобой отметила, что оружие было зарегистрированным, и назвала обыски политическим преследованием. В ГБР заявили об изъятии трех единиц оружия.

2 декабря Зверобой пришла в ГБР со своим адвокатом. В бюро пояснили, что волонтер является свидетелем в производстве, открытом следователями Государственного бюро расследований.

6 февраля 2020 года ГБР сообщило о подозрении Зверобой в угрозе убийством Зеленскому.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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