Мнение: Разделась перед британскими депутатами

Сегодня разглядеть сексизм можно в чем угодно. Вот, например, актриса и представительница британского парламента от лейбористской партии, да еще и министр культуры теневого правительства Трэйси Бребин посчитала таковым критику неподобающе-вызывающего наряда, который она не постеснялась надеть (или, правильнее будет сказать — снять?!) на свое депутатское выступление.
58-летняя британка заставила коллег-парламентариев на время отбросить свои заготовленные речи, воспевающие либерализм и справедливость, и застыть в шоке. И все из-за лямки платья, предательски слетевшей с ее плеча. Видать, Бребин совсем перепутала два своих амплуа и случайно перевоплотилась в актриску прямо во время оглашения речи перед сотней депутатов в нижней палате парламента.
Инцидент, конечно же, не обошли вниманием тысячи пользователей соцсетей. Твиттер, например, вопил в несколько голосов: подавляющая часть юзеров пыталась понять, не ошиблась ли депутатка дверью по пути на вечеринку в клубе, а более толерантные господа встали на защиту женщины и оправдывали случившееся тем, что «это всего лишь плечо и вообще хватит это обсуждать».
Кое-кто наиболее смекалистый задался вопросом: почему мужчина-парламентарий, заснувший в своем кресле на том же заседании, не получил никакого негативного фидбека?
И вообще, в каких грехах измеряется «порочность» поступка, если ты человек, представляющий парламент страны?
Источник: Достало
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