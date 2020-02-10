У вернувшихся из Китая россиян признаков коронавируса не обнаружено

У вернувшихся из Китая россиян признаков коронавируса не обнаружено

10.02.2020, 16:12, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у эвакуированных из Китая в Тюмень россиян не выявлены признаки заражения коронавирусом.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань. Их разместили в одном из тюменских санаториев на карантин.

По данным на понедельник, на материковой части КНР жертвами новой коронавирусной пневмонии (NCP) стали 908 человек, 40 тыс. 171 заражены. При этом состояние 6,4 тыс. человек оценивается как тяжелое.



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