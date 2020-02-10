У вернувшихся из Китая россиян признаков коронавируса не обнаружено

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у эвакуированных из Китая в Тюмень россиян не выявлены признаки заражения коронавирусом.
Об этом информирует ТАСС.
Напомним, на прошлой неделе два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань. Их разместили в одном из тюменских санаториев на карантин.
По данным на понедельник, на материковой части КНР жертвами новой коронавирусной пневмонии (NCP) стали 908 человек, 40 тыс. 171 заражены. При этом состояние 6,4 тыс. человек оценивается как тяжелое.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Самолет «Победы» выкатился за пределы полосы при взлете в Уфе / 4 февраля
- Вынесен приговор десяти жителям Татарстана по делу «Хизб ут-Тахрир» / 6 февраля
- Москвичам пообещали метели / 19 января
- Автоновости: Камеры оштрафовали владельца Hyundai Solaris за скорость 313 км/ч / 28 января
- В Иране заявили, что больше не будут делиться с украинской стороной деталями расследования крушения самолета МАУ / 3 февраля
- Киев выразил протест против состоявшегося визита Путина в Крым / 10 января
- На смартфоны Honor 9X пришла ОС Android 10 / 11 января
- Число случаев вмешательства в свободу интернета в РФ сократилось на треть / 4 февраля