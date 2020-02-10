На Алтае двое парней сбросили девушку с железнодорожного моста

На Алтае двое парней сбросили девушку с железнодорожного моста

10.02.2020, 16:08, Новости дня

На Алтае двое парней решили жестоким образом разобраться с 24-летней девушкой. Теперь им грозит тюремное заключение за покушение на убийство.

Как сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, между 20-летним жителем поселка Тальменка и его знакомой возник конфликт, который и надоумил злоумышленника на совершение преступления. Инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Парень обратился за помощью к 18-летнему товарищу, заманил девушку на железнодорожный мост, где они и сбросили ее с высоты.

Как сообщает НДН.инфо, девушка пролежала на льду под мостом практически всю ночь. В результате ее обнаружили местные жители. Пострадавшая не могла самостоятельно передвигаться, кроме того, она сильно замерзла. Девушку доставили в больницу с травмами и переохлаждением.

В отношении злоумышленников возбуждено дело по статьям 30 и 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство). В настоящее время преступники задержаны и находятся под стражей.

Источник: Вести



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