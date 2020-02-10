Власти Греции обнаружили задолженность по налогам на 12 миллиардов евро

Греческие власти за период с 2016 по конец 2019 года выявили более 7,4 тысяч преступлений по уклонению от уплаты налогов и невыплаты крупных сумм задолженности перед бюджетом страны на 12 миллиардов евро, сообщили СМИ Греции со ссылкой на Независимое управление государственных доходов (AADE).
Отмечается, что за четыре года в AADE раскрыли более 800 случаев ухода от уплаты налогов на сумму более 1,75 миллиарда евро. В дальнейшем информация о фактах нарушений и преступлений была передана в Управление по борьбе легализацией доходов от преступной деятельности.
За данный период в Управление по борьбе легализацией доходов от преступной деятельности также было направлено более 6,4 тысячи заявлений о расследовании вероятных фактов отмывания "черных" денежных средств в крупном размере.
Заявления касались неуплаты долгов в бюджет страны в объеме около 10,4 миллиардов евро. Кроме того, в отмывании денег подозреваются более 4150 греческих налогоплательщиков.
Власти Греции до этого причислили уклонение от уплаты налогов, а также коррупцию и кумовство к основным причинам разразившегося в стране в 2008 году долгового кризиса.
Как сообщалось ранее, греческая экономика перешла в фазу восстановления после кризиса, однако население страны до сих пор не почувствовало улучшений, о чем сообщил вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос.
"Греческая экономика находится на пути к нормализации. Это очень хорошая новость", — сказал Гиндос.
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