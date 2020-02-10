Тренер «Зенита» Семак: рынок игроков в России подогревается лимитом

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак, подопечные которого ведут подготовку ко второй части сезона, в которой им предстоит подтвердить лидерство в премьер-лиге, отметил, что сложности с формированием состава есть даже у действующих чемпионов страны.

"У нас изменилось практически 80% стартового состава, — сказал Семак в эфире канала "Россия 24". – С кем-то мы расторгли контракты, кто-то ушел в другие клубы. Конечно, работы сделано было много, но и предстоит сделать очень много. До моего прихода я говорил, что нужно четыре очень хороших трансферных окна, два года, чтобы сделать боеспособную по европейским меркам команду".

По словам тренера, цели "Зенита" остаются прежними: "Но надо понимать, что условия меняются, мы должны, как и все другие клубы, подстраиваться. Те команды, у кого есть сильные российские игроки, априори выигрывают в этой ситуации. Тем, у кого их нет, приходится за них сражаться".

"Естественно, рынок подогревается. Цены на российских игроков невероятные – это следствие лимита и тех условий, которые сейчас есть. Мы все прекрасно понимаем, что в заявке должно быть 17 российских игроков", — констатирует наставник.

Семак также выразил мнение, что многие из числа таких игроков будут просто тренироваться: "Молодые и, может быть, самые талантливые из них будут получать игровое время, остальные будут находиться в тренировочной обойме, по возможности выступать за "Зенит-2" и тренироваться с основной командой. Других вариантов пока не видно".

Тренер "сине-бело-голубых" ушел от прямого ответа на вопрос, остается ли за ним последнее слово при трансферах: "Я могу предложить что-то, если кто-то мне посоветует какого-то игрока. Но решение всегда остается за руководством. Спорные ситуации периодически возникают. Все, что я могу, – действовать прежде всего в интересах команды".

"Я считаю, что, допустим, нужен игрок такого плана, — говорит Семак. – Дальше вступают спортивный директор и руководство. То же самое касательно пролонгирования отношений с игроками. Я высказываю свою позицию по тому, как я вижу. А клуб уже выстраивает какие-то позиции, рычаги, какой контракт предложить, на каких условиях, чтобы стимулировать игрока показывать свои лучшие качества".

Источник: Вести

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