Получивший более 2 тысяч штрафов водитель заставил инспекторов бить стекла его BMW

Получивший более 2 тысяч штрафов водитель заставил инспекторов бить стекла его BMW

10.02.2020, 16:08, Новости дня

Настоящим противостоянием обернулось рядовое задержание водителя на западе Москвы. Упрямый 34-летний мужчина с просроченными правами и 176 неоплаченными штрафами отказался покидать салон, так что вытаскивать его пришлось с помощью лома и молотка, отметили столичном управлении МВД. Беседу с "отказником" сняли на видео.

 

Описанные события произошли еще ранним утром 22 января на 12-м километре Рублево-Успенского шоссе. Водитель заблокировал двери общался со стражами порядка через узкую щелку. Появление понятых он проспал, а затем утверждал, что его неправомерно задержали. Итогом такого упорства стало появление в руках инспекторов сначала ломика, а затем и молотка — первый инструмент не позволил пробиться сквозь стекло.

В отделении нарушитель, на счету которого 2126 штрафов, в том числе 176 неоплаченных, отказался признавать свою вину и подписывать протоколы. Суд его объяснениям не внял и приговорил к семи дням административного ареста за неповиновение полицейским. За просроченные штрафы его ждет еще один арест.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика