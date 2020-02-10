Получивший более 2 тысяч штрафов водитель заставил инспекторов бить стекла его BMW

Настоящим противостоянием обернулось рядовое задержание водителя на западе Москвы. Упрямый 34-летний мужчина с просроченными правами и 176 неоплаченными штрафами отказался покидать салон, так что вытаскивать его пришлось с помощью лома и молотка, отметили столичном управлении МВД. Беседу с "отказником" сняли на видео.
Описанные события произошли еще ранним утром 22 января на 12-м километре Рублево-Успенского шоссе. Водитель заблокировал двери общался со стражами порядка через узкую щелку. Появление понятых он проспал, а затем утверждал, что его неправомерно задержали. Итогом такого упорства стало появление в руках инспекторов сначала ломика, а затем и молотка — первый инструмент не позволил пробиться сквозь стекло.
В отделении нарушитель, на счету которого 2126 штрафов, в том числе 176 неоплаченных, отказался признавать свою вину и подписывать протоколы. Суд его объяснениям не внял и приговорил к семи дням административного ареста за неповиновение полицейским. За просроченные штрафы его ждет еще один арест.
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