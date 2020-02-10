После смерти российских детей при столкновении катеров в Таиланде возбуждено уголовное дело

После смерти российских детей при столкновении катеров в Таиланде возбуждено уголовное дело

10.02.2020, 16:07, Новости дня

Следственный комитет возбудил уголовное дело после столкновения двух туристических катеров у берегов Пхукета в Таиланде. Об этом сообщается на сайте СК России.

Из-за аварии погибли двое детей из России, более 20 российских туристов получили травмы.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.

Как сообщает РБК со ссылкой на посольство России в Таиланде, на борту одного из катеров находилось всего 35 россиян. При аварии погибли брат и сестра из Челябинской области — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. По информации посольства, 21 человек госпитализирован в медицинские учреждения Пхукета с травмами различной тяжести.



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