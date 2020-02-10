После смерти российских детей при столкновении катеров в Таиланде возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после столкновения двух туристических катеров у берегов Пхукета в Таиланде. Об этом сообщается на сайте СК России.
Из-за аварии погибли двое детей из России, более 20 российских туристов получили травмы.
Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.
Как сообщает РБК со ссылкой на посольство России в Таиланде, на борту одного из катеров находилось всего 35 россиян. При аварии погибли брат и сестра из Челябинской области — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. По информации посольства, 21 человек госпитализирован в медицинские учреждения Пхукета с травмами различной тяжести.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Виновник ДТП в Нижнем Новгороде отказался от медосвидетельствования / 7 декабря
- Дуда отказался приезжать в Израиль из-за Путина / 3 января
- El País — Грета Тунберг верна себе — на конференцию в Мадрид на поезде во благо окружающей среды / 6 декабря
- Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели к 2022 году / 3 февраля
- Кира Сорокина поздравляет Лолиту Милявскую на премии Золотой Хит / 4 февраля
- Обвиняемый по делу о пытках в Ярославской колонии раскрыл назначение видеозаписи / 14 января
- Полиция пришла домой к Юлии Галяминой после ее предложения выйти на митинг 19 января / 17 января
- Путепровод, который обрушился в Харьковской области в августе, отремонтировали / 22 декабря