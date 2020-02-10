Пьяный пассажир пытался догнать поезд на угнанной машине

Поездка на поезде обернулась для 34-летнего жителя Оренбургской области административной ответственностью. В вагоне мужчина налегал на спиртные напитки, в результате чего его высадили на станции Сывдарма.

Пассажир не согласился с исходом событий. Мужчина приметил чужой автомобиль с заведенным двигателем, двери которого были не заперты. Злоумышленник решил воспользоваться транспортным средством, чтобы догнать на нем поезд. Идея мужчины не увенчалась успехом — нетрезвого водителя задержали сотрудники ДПС, сообщается на сайте ГАИ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как отмечает РИА Новости, мужчина успел проехать на автомобиле всего два километра.

Оказалось, что житель Оренбургской области уже был ранее судим. В отношении него возбудили уголовное дело (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Мужчину привлекли к административной ответственности. Кроме того, наказание понесет и владелец машины, поскольку он спровоцировал угон.

Ранее сообщалось о 16-летнем юноше из Ханты-Мансийского автономного округа. Несовершеннолетний угнал три автомобиля, пытаясь добраться домой после дискотеки.

Источник: Вести

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