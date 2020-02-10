В декабре активность в экономике России сохранилась на прежнем уровне

Активность в экономики РФ в декабре не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, сохранившись на уровне 99,5 пункта, как показали данные сводного опережающего индекса Composite Leading Indicators (CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Отмечается, что сохранение показателя экономической активности в декабре говорит о стабильной ситуации в экономике РФ в краткосрочной перспективе.

В ОЭСР также добавили, что среди других стран неформального клуба БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), в Индии индекс CLI в декабре сократился с 99,2 пункта в ноябре до 99,1 пункта. В Бразилии показатель вырос с 102,4 пункта до 102,7 пункта, в Китае — вырос до 99,8 пункта с ноябрьского показателя в 99,7 пункта.

В ряде экономически развитых стран — Франции (99,5), Японии (99,3) и Италии (99,3) — индекс сохранился на прежнем уровне.

Показатель экономической активности в Канаде в декабре увеличился с 99,1 до 99,2 пункта, в Великобритании — также вырос с 99,4 пункта до 99,6 пункта, а также в Германии с 99 до 99,1 пункта.

В декабре также вырос CLI США до 99,2 с 90 пунктов в предыдущем месяце. Сводный индикатор для стран "большой семерки" (G7) увеличился с 99,2 пункта до 99,3 пункта.

Источник: Вести

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