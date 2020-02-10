Для генерала Следственного комитета обвинение просит 16 лет колонии

16 лет колонии строгого режима и 196 миллионов рублей штрафа запросила прокуратура для бывшего начальника московского главка Следственного комитета РФ генерала Александра Дрыманова. По версии следствия, Дрыманов получил пятую часть в 200 тысяч долларов от миллионной взятки за освобождение из СИЗО соратника криминального авторитета Шакро Молодого – Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.
Посредником при передаче денег был бизнесмен Дмитрий Смычковский. Он объявлен в розыск, напоминает РИА Новости. Два других фигуранта дела — бывший начальник управления собственной безопасности Следственного комитета Михаил Максименко и экс-глава управления Следкома по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко. Для Максименко затребовано наказание в 17 лет колонии строгого режима и штраф в 150 миллионов рублей. Для Крамаренко – 15 лет колонии строгого режима и 195-миллионный штраф.
Максименко уже остался без погон и орденов по итогам прошлого приговора. Теперь обвинение требует лишить звания и госнаград Александра Дрыманова и Алексея Крамаренко.
Также Максименко получил за покровительство 9850 евро от своего первого зама Дениса Никандрова. Александр Дрыманов по этому делу проходил свидетелем.
Максименко в первый раз был осужден за два эпизода взяточничества в апреле 2019 года. Один из эпизодов был связан с Итальянцем. По делу Михаила Максименко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. А Денис Никандров получил 5,5 года колонии. Он уже досрочно вышел на свободу.
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