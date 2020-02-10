В Европе ускорилось снижение цен на газ

В Европе ускорилось снижение цен на газ

10.02.2020, 16:06, Новости дня

Цена газа на европейских площадках снижаются. Причин несколько — теплая зима, запуск "Турецкого потока" и новый контракт "Газпрома" с "Нафтогазом" о транзите газа в Европу.

Цены на хабе Зеебрюгге и нидерландском крупнейшем хабе Европы Title Transfer Facility (TTF) по ближайшим контрактам снизилась за неделю на 6,2-7 процентов и держатся на уровне 95-100 долларов за тысячу кубических метров.

На TTF отмечен минимальный уровень февральских цен на газ с января 2005 года . Цены никогда так не снижались в середине зимы.

Первый обвал цен был отмечен в декабре 2019 года: тогда цена природного газа на TTF снизилась сразу после сообщений о газовых соглашениях между Россией и Украиной. Тогда "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о продолжении транзита через Украину в Европу. 

Цены ускорили снижение в январе и начале февраля: 1 января РФ начала поставки газа   по газопроводу "Турецкому потоку".

"Турецкий поток" проложили из РФ в Турцию по дну Черного моря до Турции. Строятся ответвления газопровода к сопредельным странам. Первая нитка газопровода построена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составляет 15,75 миллиардов кубических метров газа в год.

Источник: Вести



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