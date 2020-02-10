«Водитель выскочил из салона и начал орать матом»: глава ассоциации политтехнологов схлестнулся с «Яндекс.Такси»

Агрессивный таксист чуть не избил известного политконсультанта

Глава Российской ассоциации политтехнологов Алексей Куртов ополчился на «Яндекс.Такси». По его словам, агрессивный таксист грубо нарушал Правила дорожного движения, после чего едва не полез в драку.

На своей странице в соцсети Куртов рассказал, что на вокзале, ночью, в грязной каше свежевыпавшего реагента, до машины такси «тащился с сумкой метров двести — водитель проехал мимо меня и давать задний ему было действительно неудобно».

По словам Куртова, грязно-снежный багажник ему пришлось также открывать самому, несмотря на то, что сумку таксист видел, и багажник разблокировал.

«Забравшись в салон, я посетовал на трудную работу водителей в снегопад, но он промолчал, даже без «здрасьте». Совсем не «Ок» началось позже. Когда с Садового кольца он повернул на встречное движение по улице Гиляровского. Здесь же одностороннее движение, возразил я и потребовал, чтобы он немедленно развернулся. Думаю, что он плохо меня понимал и поэтому ехал до тех пор, пока большой угрюмый джип с бибиканьем ловко увернулся от лобового столкновения с нами. Тогда таксист развернулся, устроив затор и переполох среди других водителей, потому что проехать мы успели уже метров двести», — рассказал Куртов..

Далее, возле дома, пассажиру снова пришлось возиться с грязной крышкой багажника. «И вот когда мне это удалось, и я уже вытащил сумку, водитель выскочил из салона и начал орать матом. Я сначала даже не понял что происходит. Оказалось, что я грубо открыл крышку багажника, и мог его сломать», — рассказал Куртов.

«Ответив ему в том же духе, я про себя отметил, что материться этот человек умеет прекрасно и без акцента. Хорошо, что у нас есть язык межнационального общения. Я высказал ему, что укладывать и вынимать багаж мог бы он сам, а я открываю багажники «Хендэ Соляриса» раз в три года, где в нем ручки и замки не знаю, в темноте и грязи сделать это еще сложнее. Но агрессия накрыла этого парня. Он начал наваливаться на меня, очень громко матерясь и угрожая. Полголовы преимущества в росте позволяли ему это сделать. На нашу перепалку начали оборачиваться люди», — описал произошедшее политконсультант.

По его словам, устраивать уличные разборки с таксистом «совсем не романтично». «Поэтому я сказал, что позову охрану — тем более, что охранник уже выглянул из своего поста. Продолжая блажить, таксист сел в машину и уехал», — сообщил Куртов.

Однако пассажир ставил отзыв в приложении и позвонил в «Яндекс.Такси». «К их чести через десять минут со мной связался диспетчер, извинился и известил, что водитель на сегодня отключен от их заказов. Я потребовал, чтобы было проведено разбирательство, водитель был наказан и о результате я бы хотел знать. Но, оказывается, это не их водитель, и они могут только передать информацию в таксопарк. А дальше их компетенция заканчивается, увы», — посетовал Куртов. Он также выложил cкрины с именем водителя – «если таксопарк захочет в этом разобраться».

В комментариях под опубликованным постом многие поддержали Алексея Куртова. Так, политконсультант Петр Быстров заявил, что «согласен на все сто», политолог Сергей Старовойтов в свою очередь заявил, что «агрегаторы превратили тариф «эконом» в быдло-такси». «А по большому счету все от того, что государство полностью отдало эту сферу на откуп коммерсантам», — уверен он.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов посоветовал Куртову «не экономить на комфорте».

«Печально, но предсказуемо, увы. Я редко пользуюсь такси, но когда вызываю — «Ситимобил», бизнес. Ехал, в частности, сегодня, и на довольно большое расстояние. Чистая новая BMW 5-Series, аккуратный вежливый водитель (даже дверь открыл — но этого, пожалуй, не требовалось), «Evian» в чистом салоне, водители Москву знают. В Питере — «Тройка». Рекомендую. Не стоит экономить на комфорте», — заключил Орлов.

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