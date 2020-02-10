Названы сроки передачи ВМФ подлодки «Князь Владимир»

Названы сроки передачи ВМФ подлодки «Князь Владимир»

10.02.2020, 16:05, Новости дня

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ОСК планирует передать ВМФ РФ подлодку «Князь Владимир» примерно через полтора месяца.

«Вся финишная отделка сделана, испытания закончены. Я думаю, что еще месяца полтора нужно», – сказал Рахманов, передает ТАСС.

Напомним, в прошлом году подлодка проекта «Борей-А» «Князь Владимир» прошла государственные испытания, однако из-за выявленных недостатков передача судна флоту была перенесена на начало 2020 года.



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