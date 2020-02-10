Роспотребнадзор сообщил о скорой выписке переболевших в РФ коронавирусом китайцев

Роспотребнадзор сообщил о скорой выписке переболевших в РФ коронавирусом китайцев

10.02.2020, 16:05, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что двое граждан Китая с диагностированным коронавирусом готовятся к выписке в России.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, в РФ было зафиксировано всего два случая заражениям новым коронавирусом, оба инфицированных являются гражданами КНР.

Напомним, в понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения страны сообщил, что на материковой части Китая жертвами новой коронавирусной пневмонии (NCP) стали 908 человек, 40 тыс. 171 заражены. При этом состояние 6,4 тыс. человек оценивается как тяжелое.



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