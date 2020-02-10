Смертельное катание на «ватрушке» в Иркутской области сняла камера регистратора

В Мамско-Чуйском районе гражданкапогибла под колесами авто.
В Мамско-Чуйском районе Иркутской области женщина погибла, катаясь на ватрушке.
Видео момента ДТП опубликовал «Московский комсомолец».
На кадрах видеорегистратора видно как из-за поворота выезжает автомобиль, а следом за ним на тросе выносит «ватрушку», на которой ехала женщина. После этого «ватрушка» влетела под колеса автомобиля.
Выяснилось, что водитель управлявший автомобилем к которому была привязана «ватрушка» был пьян. О том, была ли пьяна погибшая женщина, информации нет.
Напомним, что россияне часто гибнут во время катания на «ватрушке». В январе в Омске девушка, спуская с горки на «ватрушке» ударилась об осветительный бетонный столб. Сильно ударившись головой, девушка скончалась в больнице на следующий день.
В январе 2018 года «Блокнот» писал о девушке из Бурятии, которая, разогнавшись с горки на «ватрушке», врезалась в едущий автомобиль. А в 2017 году при катании на «ватрушке» в Подмосковье погиб семилетний ребенок.
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