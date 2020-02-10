Школьник из Новосибирска продавал цветы мужикам и накопил на квартиру

С 14 лет Дмитрий торговал цветами возле ночных клубов и ресторанов, и за шесть лет смог приобрести собственную квартирку.

Дмитрий с 14 лет решил, что должен и может зарабатывать на жизнь, чтобы и маме помочь, и карманных денег не просить. Выбор пал на цветочный бизнес. Стал закупать оптом цветы, а по вечерам продавал букеты возле популярных в Новосибирске ресторанов и клубов. За шесть лет не только стал зарабатывать больше мамы, но и на квартиру себе накопил. Цены букетов доходят до 9 тысяч рублей. За вечер-ночь удается продать до пяти букетов, рассказал о предприимчивом молодом человеке накануне «Сибкрай.ру».

Причем, он не просто собирал букеты и предлагал их гостям общепита. Сначала Дима тщательно изучил контингент посетителей. Очень быстро понял, что, к примеру, возле стрип-клуба вообще не стоит предлагать свой товар, так как сюда обычно не ходят романтичные мужчины. Такие не станут дарить девушкам цветы. Самой выгодной точкой оказались рестораны, где нет курилок. Подвыпившие мужики выходят покурить, а тут парнишка с букетом. И покупают, ведь трудно устоять, хочется произвести на спутницу впечатление. А иногда попадаются и такие, кто берет, что называется, охапку, чтобы одарить «по широте душевной» каждую девушку. За одну ночь молодой человек может заработать и 49 тысяч, потому что на его товар всегда есть спрос.

«Зачем учиться, потом искать работу?», — уверенно заявляет «цветочный» бизнесмен.

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