Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за опоздания скорой

Житель городка Нефтяников в Омске скончался на руках у матери, на следующий день умерла и она.
Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына, так и не дождавшись приезда скорой помощи.
Двойная смерть пришла в семью, проживающую в Советском округе на улице 22 Апреля. Женщина воспитывала сына в одиночку, уже повзрослев сын продолжал жить с матерью даже в возрасте 40 лет.
Родственников у них не было.
В ночь на 8 февраля мужчине стало плохо с сердцем, и мать вызвала скорую. После долгого ожидания мужчина умер, так и не дождавшись скорую помощь.
На следующий день соседи пришли к пенсионерке, чтобы поддержать ее, но женщине становилось все хуже. Вызванные на место врачи скорой снова не успели, и она умерла.
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