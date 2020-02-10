Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за опоздания скорой

Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за опоздания скорой

10.02.2020, 16:04, Новости дня

Житель городка Нефтяников в Омске скончался на руках у матери, на следующий день умерла и она.

Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына, так и не дождавшись приезда скорой помощи.

Двойная смерть пришла в семью, проживающую  в Советском округе на улице 22 Апреля. Женщина воспитывала сына в одиночку, уже повзрослев сын продолжал жить с матерью даже в возрасте 40 лет.
Родственников у них не было.

В ночь на 8 февраля мужчине стало плохо с сердцем, и мать вызвала скорую. После долгого ожидания мужчина умер, так и не дождавшись скорую помощь.

На следующий день соседи пришли к пенсионерке, чтобы поддержать ее, но женщине становилось все хуже. Вызванные на место врачи скорой снова не успели, и она умерла.



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