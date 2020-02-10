Виталина Цымбалюк-Романовская показалась на публике с новым мужчиной

Виталина Цымбалюк-Романовская показалась на публике с новым мужчиной

10.02.2020, 16:04, Разное

Виталина Цымбалюк-Романовская показала своего нового мужчину. Пианистка посетила театр с адвокатом.
На своей странице в Instagram Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась снимком, где она позирует с адвокатом Нареком Костаняном. Пианистка сообщила, что этот житель критично о ней отозвался с экрана телевизора, но Виталина Цымбалюк-Романовская считает, что его высказывание неверно подали обществу, некорректно смонтировав съемку.

Подписчики отметили, на фотографии пианистка прекрасно выглядит, она «красива и свежа». Также написали, что желают ей найти порядочного и достойного мужчину. Некоторые поклонники удивились, почему отсутствуют снимки с артистом Прохором Шаляпиным, с которым она раньше часто выходила в свет.



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