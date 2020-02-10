Тина Канделаки достойно ответила на выпады Ксении Собчак об ее фигуре

Тина Канделаки достойно ответила на выпады Ксении Собчак об ее фигуре

10.02.2020, 16:04, Разное

Ксения Собчак негативно отозвалась о внешнем виде Тины Канделаки на «Вечернем Урганте». Позже телеведущая достойно ответила на колкость Ксении Собчак.
В прошлую пятницу на шоу «Вечерний Ургант» Ксения Собчак отозвалась об экс-подруге Тине Канделаки. Ведущая сначала не комментировала ситуацию, но после напористых просьб фанатов поделилась своим мнением об обстоятельствах. Тина Канделаки рассказала, что ей очень приятно, когда известная Ксения Собчак, блогер, ведущая, политический лидер «разбирает скромную девушку из Тбилиси».

Ксения Собчак не так давно подвергла критике фигуру Тины Канделаки, сказав, что если бы была мужчиной, то даже бы на нее не взглянула. Жена Константина Богомолова считает, сколько бы времени бывшая подруга не проводила в спортивном зале, все равно ее тело выглядит не очень хорошо.

Напомним, Тина Канделаки любит спорт и ведет здоровый образ жизни. Она не может обходиться без услуг косметолога и использует только косметику своего бренда. Телеведущая раскрывает тайны красоты и молодости в своей книге. Ксения Собчак тоже следит за внешностью, много времени уделяет тренировкам и занимается йогой.



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