В Алтайском крае два местных жителя сбросили девушку с железнодорожного моста

Днем 6 февраля в Алтайском крае случайный прохожий увидел молодую девушку, лежащую под железнодорожным мостом. Оказалось, ее сбросили два жителя Барнаула.
Информацию об инциденте предоставили СМИ в УМВД Алтайского края. Человек, заметивший пострадавшую, вызвал скорую помощь и правоохранителей. 24-летнюю девушку медики доставили в больницу, диагностировав переохлаждение и травмы различной степени тяжести.
Как выяснило следствие, девушка и два парня 18 и 20 лет распивали спиртное, и в ходе застолья между ними возник конфликт. Молодые люди заманили жертву на железнодорожный мост и сбросили вниз, после чего сбежали.
Подозреваемые уже задержаны благодаря оперативным действиям сотрудников транспортной полиции. В отношении молодых людей возбудили уголовное производство, а по решению суда они оставлены под арестом.
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