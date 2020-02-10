Технологии: «Заблокировать Telegram получилось не везде». Российские операторы рассказали о тестировании «суверенного рунета»

Восемь российских операторов мобильной связи протестировали работу «суверенного интернета» и отчитались об этом Министерству связи, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

В тестировании приняли участие «Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Т2 РТК Холдинг» (Tele2), «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ru), «Транстелеком» (ТТК) и «Екатеринбург-2000» («Мотив»). Тестовый пуск оборудования прошел на Урале. Речь идет о системах для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).

Операторы рассказали о случаях снижения скорости и ухудшения качества сигнала: по их данным, масштабных сбоев не было, но и заблокировать Telegram получилось не везде. Это следует из писем, направленных во второй половине ноября участниками тестирования заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олегу Иванову в ответ на его просьбу рассказать о результатах тестирования DPI.

Минкомсвязи уже проводило учения по «изоляции рунета» осенью 2019-го. Как писали российские издания, эти меропориятия привели к сбоям в нескольких российских аэропортах. Предположительно, из-за них на несколько часов в аэропортах Екатеринбурга, Уфы, Нового Уренгоя, Салехарда и Ростова перестали работать системы регистрации пассажиров и багажа, а также бронирования и покупки билетов. Авиакомпаниям приходилось регистрировать пассажиров и их багаж вручную.

Президент России Владимир Путин подписал закон «Об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети» 1 мая 2019 года. В России закон называют законом «Об изоляции рунета» или «О суверенном интернете».

Закон вступил в силу с ноября 2019 года. На его исполнение заложено около 30 млрд рублей, хотя изначально авторы говорили о меньших суммах. Критики законопроекта считают, что он введет в России тотальную цензуру в интернете, а самое главное – интернет в стране станет «медленнее и дороже».

В 2020 году Министерство цифрового развития РФ проведет несколько учений, направленных на отработку «изоляции» рунета.

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