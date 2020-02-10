HBO снимет специальный выпуск сериала «Друзья» – СМИ

Американский телеканал HBO и кинокомпания Warner Bros снимут специальный выпуск сериала «Друзья». Об этом сообщает Deadline.
Звезды сериала, которые снимутся в спецпроекте, а именно Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри получат гонорары в размере от $3 млн до $4 млн.
Бюджет выпуска – $20 млн.
Сценаристка сериала «Друзья» Марта Кауффман весной 2019 года заявляла что продолжения ситкома не выйдет, поскольку в этом не будет души.
«Друзья» – комедийный американский сериал. С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ERR — русскоязычные жители Эстонии дают детям «универсальные» имена для комфортного будущего / 29 января
- В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса / 31 января
- Компания Mitsubishi рассказала о новом кроссовере Outlander / 21 января
- Песков назвал главную неудачу года / 31 декабря
- Безъязыков заявил, что в «ДНР» его вербовал фигурант дела MH17 Хмурый / 24 января
- Житель Днепропетровской области за полгода украл с банковских карт граждан более 1 млн грн – киберполиция / 22 декабря
- Заочно арестованному в России журналисту «Росбалта» предоставили убежище в Латвии / 10 января
- Представлен уникальный ноутбук Aurora 7 с семью экранами / 10 января