HBO снимет специальный выпуск сериала «Друзья» – СМИ

Американский телеканал HBO и кинокомпания Warner Bros снимут специальный выпуск сериала «Друзья». Об этом сообщает Deadline.

Звезды сериала, которые снимутся в спецпроекте, а именно Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри получат гонорары в размере от $3 млн до $4 млн.

Бюджет выпуска – $20 млн.

Сценаристка сериала «Друзья» Марта Кауффман весной 2019 года заявляла что продолжения ситкома не выйдет, поскольку в этом не будет души.

«Друзья» – комедийный американский сериал. С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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