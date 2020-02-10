Прокуратура открыла уголовное производство по факту «паспортизации» граждан Украины в ОРЛО

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту принудительной «паспортизации» граждан Украины на временно оккупированной территории области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Согласно материалов Службы безопасности Украины, первые лица администрации «ЛНР», контролируемой Российской Федерацией, проводят насильственную политику относительно принудительного получения гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина «ЛНР», – говорится в сообщении.

Такие действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Указанные действия носят принудительный характер и вопреки требованиям ст. 52 Женевской конвенциии о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области, отметили в Офисе генпрокурора.

По предварительным данным Офиса, паспорта «ЛНР», вероятно, получили более 200 тыс. человек.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Террористы группировок «ЛНР» и «ДНР» выдают жителям оккупированных территорий свои «паспорта».

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ «юридически ничтожным» и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей «документами» боевиков «ДНР» и «ЛНР». По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО «уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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