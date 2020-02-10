Африканский союз проводит саммит «Заставить оружие замолчать»

АДДИС-АБЕБА – В воскресенье в Аддис-Абебе открылся ежегодный саммит Африканского союза, участники которого пообещали, что организация будет играть более заметную роль в урегулировании конфликтов, множащихся на континенте.

«Заставить оружие замолчать» – так звучит тема двухдневного саммита.

Фокус на конфликтах знаменует отход от многолетних дискуссий, посвященных реформированию АС, включая схему финансирования организации, а также реализации режима общеконтинентальной зоны свободной торговли.

В своем вступительном обращении к главам государств председатель комиссии АС Муса Факи Махамат обрисовал мрачную ситуацию, сложившуюся на континенте, включая «терроризм, межобщинные конфликты, а также кризисы накануне и после выборов».

Он также отметил, что, хотя за последнее время в Центральноафриканской Республике и Судане был достигнут определенный прогресс, к затяжным конфликтам в Ливии и Южном Судане добавились новые кризисы – от Камеруна до Мозамбика.

Факи подчеркнул, что одними военными действиями нельзя устранить первопричины конфликтов в Африке – нищету и социальную изоляцию.

Он подтвердил решимость АС найти «африканские решения африканских проблем».

Однако его выступление прозвучало на фоне признаний многих африканских лидеров, что АС не удалось достичь цели, поставленной в 2013 году, и прекратить «все войны в Африке к 2020 году».

Ливия и Южный Судан

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, сменивший на посту председателя АС президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, объявил, что он планирует провести в мае два саммита. Один предполагается посвятить урегулированию конфликтов, а второй – реализации режима Африканской континентальной зоны свободной торговли.

«Мы сосредоточим наши усилия на урегулировании конфликтов на всем африканском континенте, особенно затяжных конфликтов», – сказал он.

Рамафоса заявил, что хочет уделить приоритетное внимание конфликтам в Южном Судане и Ливии.

Гражданская война в Южном Судане началась в 2013 году и привела к гибели 380 тысяч человек. Миллионы людей оказались в ужасной нищете.

Президент Южного Судана Сальва Киир и лидер повстанцев Риек Мачар должны до 22 февраля сформировать правительство на основе разделения полномочий, но ранее они уже дважды пропускали установленные сроки для урегулирования разногласий между ними.

Пытаясь активизировать посреднические усилия, Рамафоса провел с Кииром и Мачаром отдельные встречи в субботу вечером.

После этого в воскресенье они встретились лицом к лицу, но им не удалось достичь прогресса по вопросу о количестве региональных штатов в Южном Судане и их границах, что было одним из главных камней преткновения на переговорах, сообщил AFP министр информации Южного Судана Майкл Макуэй.

Что касается Ливии, то АС постоянно жаловался, что его оттесняют на второй план в мирных процессах, которые, главным образом, возглавляет ООН.

На саммите в Республике Конго в конце января африканские лидеры пообещали провести форум по примирению воюющих сторон в Ливии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал эту инициативу на пресс-конференции в АС в субботу. Он заявил, что понимает «разочарование» АС тем, что его «отодвигают в сторону» когда речь заходит о Ливии.

В своем выступлении в воскресенье Гутерриш сообщил о создании «новой рамочной основы для сотрудничества» АС и ООН по Ливии.

Проблемы финансирования миротворческих миссий

Африканскому союзу придется преодолеть внутренние разногласия и решить проблему недостаточного финансирования миротворческих миссий, если организация хочет играть важную роль в урегулировании конфликтов.

В опубликованном в пятницу докладе аналитической организации «Международная кризисная группа» говорится, что АС должен уделить приоритетное внимание доработке соглашения, в соответствии с которым ООН будет финансировать 75 процентов бюджета миротворческих миссий, поддержанных Советом Безопасности ООН.

Гутерриш упомянул это соглашение в своем воскресном выступлении, заявив, что миротворческие миссии в Африке должны иметь адекватное и предсказуемое финансирование.

По словам Рамафосы, цель АС, «заставить оружие замолчать», является фундаментом для остальных его устремлений – экономического развития и борьбы с гендерным насилием.

В воскресенье Африканский союз объявил, что Демократическая Республика Конго сменит ЮАР на посту председателя АС в 2021 году.

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