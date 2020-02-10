Страшные цифры: нарколог Минздрава раскрыл правду об алкоголизме в России

Страшные цифры: нарколог Минздрава раскрыл правду об алкоголизме в России

10.02.2020, 15:51, Разное

Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Росиси Евгений Брюн раскрыл истинные масштабы алкоголизма в стране. По словам врача, порядка трети россиян являются скрытыми алкоголиками, сообщает Ura.ru. 

Брюн отметил, что многие страдающие от пагубной зависимости люди не учитываются в статистических данных, поскольку не обращаются за помощью. 

«Это тихие алкоголики: пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть», – рассказал нарколог.

Медик обратил внимание, что зачастую эти люди умирают от остановки сердца. Поэтому их не включают в число людей, скончавшихся из-за употребления спиртного. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика