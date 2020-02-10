Страшные цифры: нарколог Минздрава раскрыл правду об алкоголизме в России

Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Росиси Евгений Брюн раскрыл истинные масштабы алкоголизма в стране. По словам врача, порядка трети россиян являются скрытыми алкоголиками, сообщает Ura.ru.

Брюн отметил, что многие страдающие от пагубной зависимости люди не учитываются в статистических данных, поскольку не обращаются за помощью.

«Это тихие алкоголики: пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть», – рассказал нарколог.

Медик обратил внимание, что зачастую эти люди умирают от остановки сердца. Поэтому их не включают в число людей, скончавшихся из-за употребления спиртного.

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