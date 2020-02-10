Авиакомпания, чей самолет в декабре врезался в дом в Казахстане, подала в суд на владельца здания

Казахстанская авиакомпания Bek Air подала в суд на владельца дома под Алматы, в который сразу после взлета врезался ее самолет, сообщает Tengrinews.kz. В акимате Талгарского района ранее сообщали, что дом был возведен незаконно и является самовольным строением: земельный участок под ним был зарегистрирован как поле, и любое строительство на нем было недопустимо.

При этом собственник дома, житель Алматы Решет Калибек, рассказал, что не понимает, почему авиакомпания решила подать в суд на него, а не на районную администрацию. «Решение о выдаче земли мне дал акимат, разрешение на постройку дома тоже принял акимат [руководство района], – заявил он. – А виноватым хотят сделать меня».

Авиакатастрофа произошла 27 декабря 2019 года недалеко от Алматы. Сразу после взлета самолет авиакомпании Bek Air начал резко терять высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся со строящимся двухэтажным домом (внутри никого не было) и рухнул в районе жилых домов у села Гульдала.

Изначально следователи заявляли, что причиной катастрофы могла быть ошибка пилотов или техническая неисправность. В МВД Казахстана также называли среди возможных версий ошибку в работе навигационных служб.

Позже основной версией крушения лайнера назвали обледенение крыльев. Выяснилось, что перед вылетом самолет обработали специальной противообледенительной жидкостью лишь частично: только стабилизатор, а крылья не обрабатывались.

На борту самолета авиакомпании Bek Air находились 5 членов экипажа и 93 пассажира, в том числе четверо иностранцев. Минимум 66 человек пострадали и были доставлены в больницы, погибли 12 пассажиров.

Решет Калибек ранее сам подал иск к авиакомпании. По его словам, в районной администрации ему обещали возместить потери за разрушенный дом. Мужчина оценил ущерб в 25 млн тенге (около $66 тысяч). «Они предложили два варианта: построить [новый] дом либо выдать деньги. Но сейчас они не поднимают трубки, избегают меня», – говорит Решет Калибек. Мужчина хочет получить новый участок земли, на прежнем месте строить дом он не планирует.

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